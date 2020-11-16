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  4. Otomobil iş makinesine çarptı: 2 yaralı

Otomobil iş makinesine çarptı: 2 yaralı

16.11.2020 11:00 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin ASAT’a ait iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 2 kadın yaralandı.Kaza, D-400 karayoluna 250 metre mesafede Sülek Mahallesine giden yol üzerindeki kavşakta meydana geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin ASAT’a ait iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 2 kadın yaralandı.
Kaza, D-400 karayoluna 250 metre mesafede Sülek Mahallesine giden yol üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sülek istikametine gitmekte olan Sebile Sezen’in kullandığı 07 N 7101 plakalı otomobil, Sülek istikametinden D-400 karayolu istikametine gitmekte olan Ramazan Ergin’in kullandığı ASAT’a ait iş makinesinin ön sol tekerine çarptı. Kazada otomobilin motor bölümünde büyük çapta hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü Sebile Sezen ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Alabacak yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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