HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil iş yerine daldı, 3 kişi aracın altında kaldı

Otomobil iş yerine daldı, 3 kişi aracın altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 20:15 | Son Güncelleme

Gaziantep’te hızını alamayan otomobil bir iş yerine daldı.

Gaziantep’te hızını alamayan otomobil bir iş yerine daldı. Kazada biri ağır 3 kişi yaralanırken, olay anında iş yerinin önünde bulunan iki çocuk ise aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Sait Emre Ç. (19) idaresindeki 27 P 6866 plakalı Renault Broadway marka otomobilin direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolü kaybolan otomobil, bir anda hızlanarak önünde ve içerisinde çocuklar ile onlarca vatandaşın bulunduğu bir iş yerine daldı. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan Ali K. ve Eyüp K. aracın altında kaldı. Kaza sırasında tezgahta bulunan iş yeri sahibi Hüseyin T. de yaralandı.

İş yerinin önündeki 3 kişiyi altına aldı
Yaşanan kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle aracın ve iş yerinin dağılan cam parçalarının altında kalan yaralılar, vatandaşların yardımıyla çıkarıldı. Bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralılardan Ali K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anları ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim olduİçişleri Bakanlığı duyurdu! Şırnak'ta 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
İzmir'de uygulanacak esnek çalışma modeli nedir?İzmir'de uygulanacak esnek çalışma modeli nedir?
En Çok Okunan Haberler
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Halil Sezai'nin darp olayında son dakika gelişmesi! Başsavcılıktan flaş açıklama
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
Türkiye'de tarihi gün! İşte İlk fotoğraflar
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İnşaat işçileri defile yaptı, sosyal medya yıkıldı
İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı!
İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanı!
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Boşanma sebebi şaşırttı! ‘Ağır gelen sorumluluklarım...’
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
Fatih'te çatışma! Dehşet anları kamerada
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a Macron tepkisi!
Diğer Haberler
Prof. Dr. Ercan: Korkut, gelecekte 6'dan daha büyük depreme gebe
Muş'taki deprem sonrası Prof. Dr. Ercan'dan kritik açıklama
Osmaniye'de korkunç olay! Genç doktor hastane otoparkında başından vurulmuş olarak bulundu
Hastane otoparkında korkunç olay! Doktor vurulmuş halde bulundu
Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca canlı yayında açıkladı
Sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca açıkladı
Tunceli'de yaylada rahatsızlanan kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
Tunceli'de yaylada rahatsızlanan kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı
16 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Son dakika! Bahçeli: Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır
Bahçeli: Türk Tabipler Birliği derhal kapatılmalıdır
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.