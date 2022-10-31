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Otomobil iş yerine daldı! Hurdaya dönen araçta sıkıştılar: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

31.10.2022 01:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen feci kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir iş yerine daldı. Otomobilde bulunan 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçta sıkışan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan 4 kişiden 2'sinin durumun ağır olduğu bildirildi.

Otomobil iş yerine daldı! Hurdaya dönen araçta sıkıştılar: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Onikişubat ilçesindeki kaza, geç saatlerde Abdülhamidhan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken iddiaya göre lastiği patlayan ve ehliyetinin olmadığı öğrenilen F.B. (19) idaresindeki otomobil kontrolden çıktı. Araç büyük bir süratle iş yerine daldı.

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HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada sağlık durumu ağır olan 14 yaşındaki Ahmet K.B. kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü F.B. (19) ile yolcu Z.G.’nin (14) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, H.B. (14) ve Ö.F.G’nin (14) hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.
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Kaza sonrası iş yerine giren otomobil kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA-İHA)

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