Otomobil iş yerine daldı! Hurdaya dönen araçta sıkıştılar: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Onikişubat ilçesindeki kaza, geç saatlerde Abdülhamidhan Mahallesi Ahmet Uncu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeyken iddiaya göre lastiği patlayan ve ehliyetinin olmadığı öğrenilen F.B. (19) idaresindeki otomobil kontrolden çıktı. Araç büyük bir süratle iş yerine daldı.

HURDAYA DÖNEN ARAÇTA SIKIŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada sağlık durumu ağır olan 14 yaşındaki Ahmet K.B. kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNUYOR

Otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü F.B. (19) ile yolcu Z.G.’nin (14) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, H.B. (14) ve Ö.F.G’nin (14) hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.



Kaza sonrası iş yerine giren otomobil kaldırılırken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA-İHA)