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Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 20:08 | Son Güncelleme

BOLU’da refüjdeki ışıklı tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da refüjdeki ışıklı tabelaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 karayolunun Bolu kesiminde meydana geldi. Düzce’den Bolu’ya dönen Osman Öztürk (78) yönetimindeki 14 DM 858 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ışıklı tabelaya çarptı. Kazada yaralanan Osman Öztürk, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. İlk müdahalesi yapılan Osman Öztürk, İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu’nun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Abant kavşağından Anadolu Otoyolu’na yönlendirildi. Kazanın ardından devrilen tabela ve aracın kaldırılmasının ardından yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan karayolu ulaşıma açıldı.

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Otomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadıOtomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadıOtomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadıOtomobil ışıklı tabelaya çarptı, D-100 trafiği aksadı

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