HABER

Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı.

Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, istinat duvarına çarptı. Kazada, 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolunun 24'üncü kilometresinde meydana geldi. Samsun yönüne giden Kamil Genç yönetimindeki 34 UM 665 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, bariyerleri aşıp, istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki Havva Genç (57) ile Tuba (38) ve Nil İlhan (6) yaralandı, sürücü Hamil Genç ise yara almadan kurtuldu. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

PARTNERİşte kadınların 'pes' dedirten modası!İşte kadınların 'pes' dedirten modası!
Yol kenarında bulduğu altınlar sahte çıktıYol kenarında bulduğu altınlar sahte çıktı
Ayrı yaşadığı eşinin evinin önünde kendisine zarar verdiAyrı yaşadığı eşinin evinin önünde kendisine zarar verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Hakkari'deki hain saldırıda 2 asker şehit oldu

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

İşte F.Bahçe'den Rize'ye gidecek 4 oyuncu

Denizin ortasında aşka geldiler!

Denizin ortasında aşka geldiler!

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

Bursa'daki tabure cinayetine 36 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.