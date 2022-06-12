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Otomobil jantı ve bıçakla yaralayıp fotoğraflarını çekmişti! Özlem Dursun cinayetinde yeni detaylar

12.06.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'deki Özlem Dursun cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. Tartıştığı eşi Özlem Dursun'u otomobil jantı ve bıçakla yaralayıp, kanlar içindeki fotoğrafını kayınvalidesine gönderen Ramazan Dursun'un ifadesi ortaya çıktı. Dursun ifadesinde eşinin kendisini aldattığını ancak buna ilişkin bir delili olmadığını belirterek, "Kuruntu yapmış olabilirim. Olayın bu hadde varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım" dediği öğrenildi.

Otomobil jantı ve bıçakla yaralayıp fotoğraflarını çekmişti! Özlem Dursun cinayetinde yeni detaylar

Rize'deki korkunç olay, perşembe akşamı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, valilikte temizlik görevlisi olarak çalışan Özlem Dursun, evine gelirken bakkala uğradı. İnşaat işçisi Ramazan Dursun da bu sırada balkondan gördüğü eşine, eve dönünce "Telefonla konuşmak için mi bakkala girdin?" diyerek bağırdı.

3 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE DEHŞET SAÇTI

Ramazan Dursun, müzik sesi açarak küçük yaştaki 3 çocuğunun gözü önünde, eşini otomobil jantı ile başına vurarak darbetti ve bıçakladı.

"BAŞINDA ÖLMESİNİ BEKLİYORUM, GEL AL"

Eşinin yaralı haldeki fotoğraflarını çeken Dursun, 'Kızını yaraladım, başında ölmesini bekliyorum, gel al' yazarak, WhatsApp üzerinden kayınvalidesine gönderdi.

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Özlem Dursun'un yakınlarının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, ağır yaralı kadını ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Özlem Dursun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 1 gün sonra hayatını kaybetti. Dursun, kılınan cenaze namazının ardından Kaplıca Mahallesi'nde toprağa verildi.
Olay sırasında kendisini de yaralayan Ramazan Dursun ise polis tarafından gözaltına alındı. Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ

Öte yandan Özlem Dursun'un, olay günü Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla polisten yardım istediği ortaya çıktı. Polislerin yanına ulaştığı ancak Dursun'un eşinden korktuğu için şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

3 çocuk annesi eşini öldüren Ramazan Dursun'un polis ve savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Olay günü tartıştıkları eşinin polis çağırdığını ancak polisin gelmesinin ardından şikayetinden vazgeçtiğini anlatan Dursun, "Eşimle tartıştık. Polis çağırdı. Polis gelince eşim şikayetinden vazgeçti. Birlikte tekrar eve çıktık. Sonra ben alkol aldım. Tartışmamız yeniden başladı. Bu sırada eşime vurdum. Aldığı darbelerin etkisiyle bayıldı. Eşim yerde yatarken ben de olayın vahametiyle kendimi bıçakla yaraladım. Beni aldattığını düşünüyordum. Ancak buna ilişkin herhangi bir delilim yok. Kuruntu yapmış olabilirim. Olayın bu hadde varmasında alkolün etkisi oldu, pişmanım" dedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kadın cinayeti Rize
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