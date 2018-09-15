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Otomobil kafeye daldı: 3 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 23:48 | Son Güncelleme

HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OTURMAYA DEVAM ETTİLER Adana'da, kontrolden çıkan otomobilin kafeye girmesi sonucu müşterilerden 3 kişinin yaralandığı kazadan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde kafede bulunanlar kahvelerini içip sohbet etti.

Otomobil kafeye daldı: 3 yaralı (2)

HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OTURMAYA DEVAM ETTİLER
Adana'da, kontrolden çıkan otomobilin kafeye girmesi sonucu müşterilerden 3 kişinin yaralandığı kazadan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde kafede bulunanlar kahvelerini içip sohbet etti. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam ediyor.

Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

FOTOĞRAFLI

Otomobil kafeye daldı: 3 yaralı (2)Otomobil kafeye daldı: 3 yaralı (2)Otomobil kafeye daldı: 3 yaralı (2)Otomobil kafeye daldı: 3 yaralı (2)

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Otomobil kafeye daldı: 3 yaralıOtomobil kafeye daldı: 3 yaralı
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