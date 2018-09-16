Otomobil kafeye daldı: 3 yaralı (2)

HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ OTURMAYA DEVAM ETTİLER

Adana'da, kontrolden çıkan otomobilin kafeye girmesi sonucu müşterilerden 3 kişinin yaralandığı kazadan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde kafede bulunanlar kahvelerini içip sohbet etti. Kazada yaralanan 3 kişinin ise tedavisi kaldırıldıkları hastanede devam ediyor.

