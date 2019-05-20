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Otomobil Kahta Çayına yuvarlandı 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 10:02 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Kahta Çayı'na devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Murat KURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Kahta Çayı'na devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Kahta-Siverek karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi.

Kahta Çayı yakınlarında Nurettin Alioğulları, yönetimindeki 31 RU 353 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Kahta Çayına devrildi. Kazada sürücü Nurettin Alioğulları ile yanında bulunan Musa Alioğulları ve Tevhide Alioğulları yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Musa Alioğulları, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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