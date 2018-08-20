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Otomobil, kaldırımda çiçek satan kadın ve çocuğunun üzerine düştü: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 00:52 | Son Güncelleme

KONYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırıma çarptıktan sonra trafik ışıklarında çiçek satan Sevgi Gökçe (45) ile oğlu Samet Can'ın üzerine düştü.

Otomobil, kaldırımda çiçek satan kadın ve çocuğunun üzerine düştü: 1 ölü, 3 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA) - KONYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırıma çarptıktan sonra trafik ışıklarında çiçek satan Sevgi Gökçe (45) ile oğlu Samet Can'ın üzerine düştü. Kazada anne Gökçe olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu ise hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında Karatay İlçesi Büyüksinan Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Güneş idaresindeki Avustralya plakalı HA 592 FL plakalı otomobil Fetih Caddesi'nden Belh Kavşağı'na seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. Otomobil, iddiaya göre o sırada kaldırım üzerinde çiçek satan Sevgi Gökçe ve oğlu Samet Can Gökçe’nin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olaya yerine gelen sağlık görevlileri, Sevgi Gökçe'nin öldüğünü belirledi. Gökçe’nin yanında bulunan oğlu Samet Can Gökçe ise ambulansla Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla atan otomobilde yaralanan sürücü Ali Güneş ile eşi Ayşe Güneş de Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ayşe Güneş ile Samet Can Gökçe’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sevgi Gökçe'nin cesedi otopsi için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
EŞİ OLAY YERİNDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kazayı haber alarak olay yerine gelen anne ile oğlunun yakınları sinir krizi geçirdi. Sevgi Gökçe'nin eşi, "Sevgi kurban olurum, ne olur uyan" diyerek gözyaşı dökmesi, yürek dağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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