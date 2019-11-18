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Otomobil kaldırımda yürüyen yayaya çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:45 | Son Güncelleme

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. Yaralanan şahıs ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza saat 13.00 sıralarında Siteler Bölgesi Güneş Sokak üzerinde meydana geldi. Tuncer D. (27) idaresindeki 16 LON 43 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, Oktay Bulut (41) isimli şahsa çarptıktan sonra bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada kaldırımda yürüyen Oktay Bulut yaralanırken, yaralı şahsa yakınlarda bulunan bir diyaliz merkezindeki sağlık görevlileri müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansa konan Oktay Bulut Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

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