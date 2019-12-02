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Otomobil, kaldırımdaki masa sandalyelere çarptı, 4 kişi kıl payı kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 22:43 | Son Güncelleme

 ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, aynı yönde seyreden başka bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin önündeki masa ve sandalyelere çarparak, durabildi.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA’nın Manavgat ilçesinde, aynı yönde seyreden başka bir otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil bir iş yerinin önündeki masa ve sandalyelere çarparak, durabildi. Kazadan saniyeler önce masadan kalkan 4 kişi ise otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Manavgat’ın İbrahim Sözen Caddesi’ndeki ışıklı kavşakta saat 07.30 sıralarında aynı yönde seyreden Hayri Okutan’ın kullandığı 07 JB 760 plakalı otomobil, Fatma Binnaz Küçük’ün kullandığı 07 LS 844 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Fatma Binnaz Küçük’ün kullandığı otomobil, kaldırıma çıkarak bir iş yerinin önündeki masa ve sandalyelere çarparak durabildi. Kazadan saniyeler önce bir şeyler yiyip, içtikleri masadan kalkan 4 kişi ise otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. İş yerinin önünde çay içip bir şeyler yiyen 4 kişi masadan kalkarak ayrıldığı görülürken, yaklaşık 1 dakika sonra kazanın meydana geldiği ve otomobilin masa ve sandalyelere çarptıktan sonra durduğu görüntülerde yer aldı. Görüntülerde kazayı gören işletmeciler ve çalışanların iş yerinden çıkması ve yaşadıkları şaşkınlık da görüldü.

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