HABER

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 14:45 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına da yansıdı.
Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Yılmaz Aytan’ın kullandığı 07 FB 430 plakalı kargo kamyonu seyir halindeyken arka lastiğinin kaplaması düştü. Durumu fark eden kamyonun sürücüsü önce yavaşlayıp ardından durdu. Kamyonun durduğunu fark edemeyen ve aynı istikamette seyir halinde olan Resul Akın’ın kullandığı 38 DP 763 plakalı otomobil hızla kamyonun altına girdi. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen dönen otomobil sürücüsü, sıkıştığı araç içinde hayatını kaybetti.
Sürücü Akın, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibi tarafından otomobilden çıkarıldı. Akın’ın cenazesi cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

PARTNERŞoke eden değişim!Şoke eden değişim!
Feyzioğlu’na "disiplin" yolu için ilk adım atıldıFeyzioğlu’na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı
Şarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturmaŞarkıcı Fatih Bulut'un asker eğlencesindeki görüntülerine soruşturma
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Çalışma hayatında flaş değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bornozuyla poz vermeye çalışırken...

Bornozuyla poz vermeye çalışırken...

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

9 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar şoke etti

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli ismi ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ürdünlü çocuğa tokat atan sanık, tahliye edildi

Türkiye'nin yüreğini sızlatmıştı! Flaş gelişme

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Bu görüntü herkesin tepkisini çekmişti! MEB'den açıklama

Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal son yolculuğuna uğurlandı

Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar

Cesedi görmek için birbirleriyle yarıştılar

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

MSB'den Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni açıklama

Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada yeni gelişme! Rapor yeniden istendi

Berkin Elvan davasında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.