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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

22.04.2023 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta civciv yüklü kamyona arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken araç içerisindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü

Edinilen bilgilere göre Uşak’ın Eşme ilçesinde Şehit Mustafa Eğerci Barajı yakınlarında henüz sürücüsü belirlenemeyen 45 AHJ 893 plakalı otomobil R.M. idaresindeki civciv yüklü 45 M 0708 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki Nasuh Turan ve Nazif Turan yola savruldu. İhbarlar sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola savrulan 2 amcaoğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon ve hurdaya dönen otomobilde yapılan incelemelerin ardından cenazeler Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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