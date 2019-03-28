Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 yaralı

Denizli’de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza Denizli-Antalya karayolu Yüksektepe kavşağı yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 20 R 9627 plakalı otomobil seyir halinde olan Selahattin Keser idaresindeki 10 V 1732 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilde bulunan Umut Öztekin ve Halil Emre Bakar araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Araçtan çıkarılan yaralılar ardından 112 acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

