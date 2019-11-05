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Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 09:23 | Son Güncelleme

UŞAK'ta içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA) - UŞAK'ta içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin kamyona arkadan çarptığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.45 sıralarında D-300 Karayolu Çınarcık köyü yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Mehmet Fatih Kardaş (39) yönetimindeki 34 RD 1755 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle önünde bulunan Ünal T. yönetimindeki 06 BCR 645 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Kardaş araçta sıkıştı, otomobilde bulunan Murat F. ise yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Kardaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Otomobilde bulunan Murat F. ise yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Kardaş'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak incelemeler sonrası otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın ardından kamyon sürücüsü Ünal T. de ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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