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Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 14:08 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki 2 kişi yaralandı.

Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü, yanındaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında, Akhisar ilçesi Kayalıoğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan İzmir yönüne giden Erdem Selim yönetimindeki 34 NE 2149 plakalı otomobil, İlhan Özkervancı yönetimindeki 45 HB 0012 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Erdem Selim yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşları Adem Solak ve Zafer Yıldırım yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Akhisar'daki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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