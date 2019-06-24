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Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 17:54 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkıp, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Tarakçı (35) yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi ise ağır yaralandı.

Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, kontrolden çıkıp, kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Fatih Tarakçı (35) yaşamını yitirdi, yanındaki 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, öğleden sonra, Şanlıurfa- Gaziantep yolunun 72'nci kilometresinde meydana geldi. Fatih Tarakçı'nın kullandığı 01 HT 045 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, emniyet şeridinde giden Memduh K. yönetimindeki 07 GE 271 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada sürücü Fatih Tarakçı ile otomobildeki Ercan ve Celil Tarakçı ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatih Tarakçı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ercan ve Celil Tarakçı'nın ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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