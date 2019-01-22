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Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.01.2019 16:44 | Son Güncelleme

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLECEK Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen sürücü Erdem Selim (38) ile beraberinde bulunan Adem Solak'ın (39) cenazelerinin, morgdaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (3)

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLECEK
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilde ölen sürücü Erdem Selim (38) ile beraberinde bulunan Adem Solak'ın (39) cenazelerinin, morgdaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi. Kazada otomobilin arkadan çarptığı kamyonun park halinde olduğu belirlenilirken, hayatını kaybeden Erdem Selim'in inşaat mühendisi olduğu ifade edildi.

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)

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