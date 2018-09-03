Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Ramazan SARICI/ILGAZ (Çankırı), (DHA) - ÇANKIRI'nın Ilgaz ilçesinde, otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 1'i bebek 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.
Kaza, dün gece, İndağ mevkisi yakınlarında meydana geldi. Çankırı'dan Kastamonu yönüne giden Murat Kurt (57) yönetimindeki 34 NJ 707 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Hürrem S.'nin kullandığı 18 AK 587 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu. Kazada otomobilde sıkışan Figen (54) ve Ahmet Ali Kurt (25) yaşamını yitirirken, sürücü Murat Kurt ile Şeyma (25), İbrahim Murat (3) ve Hanne Betül Kurt (1) da yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Çankırı Devlet Hastanesi'nde kaldırılıp, tedaviye alındı. Kamyon sürücüsü Hürrem S. ise kazayı yara almadan atlattı.
Otomobilde sıkışan cansız bedenler, savcının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılıp, Ilgaz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın yoldan kaldırılmasıyla ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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