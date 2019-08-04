Otomobil, kamyona ve bariyerlere çarptı; anneanne öldü, dede- torun yaralı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, kontrolden çıkan otomobil, önce kamyona ardından yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Erol Gündüz (65) ile torunu Masal Lina Gülsu (2) yaralanırken, eşi Şefika Gündüz (61) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Orhangazi- İzmir yolu Mudanya kavşağında meydana geldi. Sabit Erol Gündüz yönetimindeki 41 VF 818 plakalı otomobil, önce aynı yöndeki Metin Güner'in (60) kullandığı 17 YH 989 plakalı kamyona ardından bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Sabit Erol Gündüz ve torunu Masal Lina Gülsu'nun yaralı olduğunu, eşi Şefika Gündüz'ün ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı dede- torun, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şefika Gündüz'ün cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Metin Güner, ekip otosuna bindirilirken, görüntü çeken basın mensuplarına, "Ben seyir halindeyken, kamyonun arka tarafından büyük bir ses duydum. Aynadan göremedim. Herhalde beni sollarken, birden çarptı" dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.