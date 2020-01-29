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  4. Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 22:10 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yağış nedeniyle yavaşlayan trafikte duramayan otomobil önündeki kamyonete çarptı.

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yağış nedeniyle yavaşlayan trafikte duramayan otomobil önündeki kamyonete çarptı. Kazada, otomobildeki çift ve 2 çocuğu yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Uzunçiftlik Gişeler mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Fevzi Ateş yönetimindeki 34 PP 076 plakalı kamyonet, sağanak nedeniyle yavaşlayan trafikte hızını düşürdü. Bu sırada arkadan gelen Şahin Yula'nın kullandığı 41 DH 229 plakalı otomobil, sürücüsünün yavaşlayamaması sonucu kamyonete arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan sürücü Şahin Yula, eşi Işıl Yula ve çocukları Hira ve Cabbar Yula'yı bulundukları yerden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan Yula ailesi, Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle D-100 yolu Ankara yönü yaklaşık 1 saat ulaşıma kapanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kamyonet sürücüsü Fevzi Ateş ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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