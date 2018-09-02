Otomobil, kamyonete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE'de kontrolden çıkıp önünde seyreden kamyonete çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane Çevreyolu T3 tüneli girişinde meydana geldi. Gümüşhane'den Trabzon yönüne giden İsmail Yeniçeri yönetimindeki 29 DB 531 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aynı yöne giden Mehmet Demirsoy yönetimindeki 29 AL 467 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan İlhami Özdemir ve Tolga Altıparmak yaşamını yitirdi, sürücü İsmail Yehniçeri ise yaralandı. Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan Yeniçeri, Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Özdemir ve Altıparmak'ın cesetleri ise yapılan incelemenin ardından morga gönderildi.
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