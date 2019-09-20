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Otomobil, kamyonete çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 23:44 | Son Güncelleme

KARAMAN'da, otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.  Kaza, saat 21.50 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Otomobil, kamyonete çarptı: 4 yaralı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da, otomobilin kamyonete arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.50 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sezer Gökdermir (35) yönetimindeki 70 EP 339 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ömer Arı (49) yönetimindeki 70 ES 813 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet orta refüje çıkarken, otomobil ise yol kenarındaki elma bahçesine girerek durabildi. Kazada sürücüler ile birlikte kamyonette bulunan Ayşe Arı (45) ve kızı Sıla Arı (11) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü koltuğunda sıkışarak ağır yaralanan Sezer Gökdemir, ekiplerin 20 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde bekletilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Otomobil, kamyonete çarptı: 4 yaralıOtomobil, kamyonete çarptı: 4 yaralıOtomobil, kamyonete çarptı: 4 yaralıOtomobil, kamyonete çarptı: 4 yaralı

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