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Otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 06:59 | Son Güncelleme

 ANKARA'da bir otomobil aynı yönde giden ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı.

Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da bir otomobil aynı yönde giden ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi'nde meydana geldi. Karşıyaka Mezarlığı yönünde giden 34 JZ 4327 plakalı otomobil, aynı yönde giderken sola dönüş yapmak için yavaşlayan Çetin Server hâkimiyetindeki 06 FZ 1596 plakalı ekmek yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobildeki Muzaffer Tektaş, Güray Öztürk, Sibel Gölveren, Beyza Çavuş ve Yasin Kılıç ile kamyonet sürücüsü Çetin Server yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen otomobil ise çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil kamyonete çarptı: 6 yaralıOtomobil kamyonete çarptı: 6 yaralı
Ankara’da otomobil kamyonete arkadan çarptı: 6 yaralıAnkara’da otomobil kamyonete arkadan çarptı: 6 yaralı
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