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Otomobil kamyonetle çarpıştı: 1'i polis, 2 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 04:49 | Son Güncelleme

ARNAVUTKÖY'de yoldan çıkarak karşı şeride geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisin kullandığı otomobil kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Mustafa BAKIRHAN, İSTANBUL(DHA) ARNAVUTKÖY'de yoldan çıkarak karşı şeride geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisin kullandığı otomobil kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis ile birlikte çarptığı kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Arnavutköy'de yoldan çıkarak karşı şeride geçen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru ağır yaralandı. Olay, Meraşal Fevzi Çakmak Mahallesi Fatih Caddesi Çadaktepe mevkiinde 02:30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mesut M. kendisine ait olan34 ZZ 159 plakalı otomobille Çardaktepe Mevkiinde henüz bilinmeyen bir sebeple yoldan çıktı. Orta refüjdeki ağacı koparak Mesut M. karşı şeride geçerek Yunus Emre Ç'nin kullandığı 34 BZH131 plakalı inşaat şantiyesine ait bir kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada polis Mesut M. ağır şekilde yaralanırken çarpıştığı kamyonetin sürücüsü Yunus Emre Ç. hafif şekilde yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI
Kazayı gören Kemal Çaka, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları yaralılardan Mesut M, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Yunus Emre Ç ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında kazaya karışan otomobil ve kamyonet çekici yardımıyla otoparka çekildi.

POLİSİN DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görevli polis Mesut M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören Kemal Çaka, "Karşı şeritten gelirken kaldırımdan atladı. Arnavutköy'den gelen kamyonetle çarpıştı. polisi gördüm yaralıydı. Bacağı kırıktı. Ambulansı ben aradım" dedi.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

(FOOTĞRAFLI)

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