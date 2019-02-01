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Otomobil, kamyonla çarpıştı 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.02.2019 13:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil dönüş yapan kamyona çarptı.

Mehmet YİRUN ERGENE(Tekirdağ,(DHA)- Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde otomobil dönüş yapan kamyona çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, dün gece Çerkezköy-Çorlu karayolu Yulaflı Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Çerkezköy'e giden Özkan Evren yönetimindeki 59 ABA 908 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde yola çıkış yapan Veli Berber idaresindeki 67 NN 240 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Evren, Alican Akkan ve Onur Güven sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkarılarak ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak jandarmanın başlattığı soruşturma sürerken kamyon sürücüsü Veli Berber ise ifadesi alınmak üzere karakoluna götürüldü.

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