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  4. Otomobil kamyonla çarpıştı: 5 yaralı 

Otomobil kamyonla çarpıştı: 5 yaralı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 02:57 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - KARTAL'da aşırı süratli olduğu ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil kamyonla çarpıştı.

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - KARTAL'da aşırı süratli olduğu ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil kamyonla çarpıştı. Kazada otomobildeki 5 kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları otomobilden çıkarılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Dragos Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Gülcan Kebez yönetimdeki 34 CSZ 78 plakalı kamyon, Sahil Yolu'na bağlanarak Kartal istikametine ilerlemek istediği sırada, sahil yolundan ilerleyen Cem Oktamış yönetimdeki 34 BNE 984 plakalı otomobil kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kasası yerinden çıkarken, otomobilde bulunan 5 kişi aracın içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan sürücü Cem Oktamış, Erol Oktamış ve diğer 3 kişiyi otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 5 kişinin de yaralı olduğu belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kamyon sürücüsü Gülcan Kebez, ise kazayla ilgili ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Kaza yerinde toplanan vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını meraklı gözlerle izledi.

Kaza nedeniyle sahil yolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekipleri ulaşımı kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılması sonucu ulaşım normale döndü.
Öte yandan, kazayı gören bazı vatandaşlar, otomobilin aşırı süratli olduğunu ve kırmızı ışıkta geçtiğini iddia etti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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