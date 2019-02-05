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Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü 

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 00:32 | Son Güncelleme

İZMİR'in Urla ilçesinde, bir otomobilin aynı yönde ilerleyen bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Nuri Berkan Erdoğan (25) olay yerinde hayatını kaybetti.  Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Çeşme kara yolunun Seyri Sefa rampası mevkiinde meydana geldi.

Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Urla ilçesinde, bir otomobilin aynı yönde ilerleyen bir kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücüsü Nuri Berkan Erdoğan (25) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.00 sıralarında İzmir-Çeşme kara yolunun Seyri Sefa rampası mevkiinde meydana geldi. Urla'dan yönünden Çeşme istikametine seyir halinde olan Nuri Berkan Erdoğan yönetimindeki 35 TC 385 plakalı otomobil, Seyri Sefa rampası mevkinde Sucuattin Turan'ın kullandığı 35 TFR 69 plakalı balık yüklü kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu, otomobil hurdaya dönerken Erdoğan araç içerisinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobile müdahalede bulunarak içerisindeki sürücüyü çıkartmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda, otomobilden çıkartılan Nuri Berkan Erdoğan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Erdoğan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Bu arada olay yerinde yapılan incelemede otomobilin hız göstergesinin 110 kilometrede takılı kaldığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü Otomobil kamyonun altına girdi: 1 ölü

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