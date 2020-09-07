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Otomobil kanala düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 20:13 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Zafer Tektaş idaresindeki 32 DK 022 plakalı Opel Astra marka modelli otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Eskişehir-Bursa karayolu Uluönder Mahallesi mevkiindeki DSİ kanalına düştü.

Eskişehir’de bir otomobilin kanala düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zafer Tektaş idaresindeki 32 DK 022 plakalı Opel Astra marka modelli otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Eskişehir-Bursa karayolu Uluönder Mahallesi mevkiindeki DSİ kanalına düştü. Kazada, Tektaş ve araçta yolcu olarak bulunan Fatma Çakır yaralandı. Yaralılar, tamamen sulara gömülen otomobil içerisinden çevredekilerin yardımıyla yol kenarına çıkarıldı. Daha sonra olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Tektaş ve Çakır’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Araç ise vinç vasıtasıyla kanaldan çıkarılırken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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