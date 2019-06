Otomobil, kanala uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kontrolden çıkıp su kanalına uçan otomobildeki aynı aileden 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Ailenin bayram ziyareti için Şanlıurfa'dan kente geldiği belirtildi.

Şanlıurfa’dan Adana'daki yakınlarına bayram ziyaretine gelen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Ok yönetimindeki 06 DE 4144 plakalı otomobil, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı’nda virajda kontrolden çıkıp su kanalına uçtu. Taklalar atan otomobildeki Sahra Ok (50) öldü, eşi, sürücü Mehmet Ok, çiftin kızları Ayşe (11) ve Kezban ile ismi öğrenilemeyen oğulları yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Sahra Ok’un cenazesi de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

FOTOĞRAFLI