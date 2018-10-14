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Otomobil kanala uçtu 2 üniversiteli genç yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, Dalyan Kanalı'na uçan otomobildeki 3 üniversite öğrencisinden 2'si yaşamını yitirirken, 1'i sağ olarak kurtuldu.

Otomobil kanala uçtu 2 üniversiteli genç yaşamını yitirdi

Süleyman İLTER/ORTACA (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde, Dalyan Kanalı'na uçan otomobildeki 3 üniversite öğrencisinden 2'si yaşamını yitirirken, 1'i sağ olarak kurtuldu.
Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında, Dalyan Mahallesi, Maraş Caddesi'nde meydana geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Tugay Gebeş'in kullandığı 48 R 582 plakalı otomobil, Dalyan Kanalı'na uçtu. Otomobil sürücüsü Gebeş (20) ile aynı üniversitede öğrenci olan arkadaşı Mustafa Uğurcan Sarı (20) yaşamını yitirdi. Gebeş'in ablası Gözde Gebeş (25) ise otomobilden son anda kendi imkanıyla çıkmayı başardı.
SAĞ KURTULAN ABLA YARDIM İSTEDİ
Gözde Gebeş olay yerinin yakınındaki Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nden (DALKO) yardım istedi. DALKO Başkanı Arif Yalılı, durumu, jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirdi. Jandarma, otomobil sürücüsü Tugay Gebeş ile arkadaşı Mustafa Uğurcan Sarı'nın cesetlerinin sudan çıkartılması için Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'nden (DALKO) iki dalgıç, kanala girdi. 30 dakikalık çaba sonucunda iki arkadaşın cesedi dalgıçlar tarafından sudan çıkartıldı. Cesetler, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada yaşamını yitiren Sarı'nın Süper Amatör Lig'de mücadele eden Dalaman Belediyespor'da futbol oynadığı, Gebeş'in ise Ortaca'daki bir spor salonunda spor hocalığı yaptığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil kanala uçtu 2 üniversiteli genç yaşamını yitirdiOtomobil kanala uçtu 2 üniversiteli genç yaşamını yitirdiOtomobil kanala uçtu 2 üniversiteli genç yaşamını yitirdiOtomobil kanala uçtu 2 üniversiteli genç yaşamını yitirdi

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