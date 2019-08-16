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Otomobil kanala uçtu; uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 10:56 | Son Güncelleme

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş Ali Üstünel, yaşamını yitirdi.

Otomobil kanala uçtu; uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyor

Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü uzman çavuş Ali Üstünel, yaşamını yitirdi. Kaza sırasında araçta olduğu öne sürülen kız arkadaşı için arama- kurtarma çalışması yürütülüyor.
Kaza, dün akşam, ilçeye bağlı Yukarıbozkuyu köyü ile Osmaniye'ye bağlı Koçyurdu köyü arasındaki yolda meydana geldi. Uzman çavuş Ali Üstünel yönetimindeki 80 LF 135 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracı suyun içinden vinçle çıkardı. Otomobilde sürücü Ali Üstünel ve yanında olduğu belirtilen kız arkadaşına ulaşılamadı. Bunun üzerine kanalın suyu kesildi. Bölgede geceden beri yapılan çalışmalar sonucu bu sabah Yalnızdut köyü yakınlarında, Üstünel'in cansız bedeni bulundu. Ali Üstünel'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza sırasında araçta olduğu öne sürülen Ali Üstünel'in kız arkadaşı için başlatılan arama- kurtarma çalışması sürdürülüyor.

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Otomobil kanala uçtu; uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyorOtomobil kanala uçtu; uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyorOtomobil kanala uçtu; uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyorOtomobil kanala uçtu; uzman çavuş öldü, kız arkadaşı aranıyor

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