Otomobil kaputunda 1 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir otomobilin kaput kısmına gizlenmiş 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, uyuşturucuyla mücadelede çalışmalarına aralıksız devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları 55 plakalı bir otomobili, Adıyaman’ın Çelikhan ilçesi yakınlarında durdurdu. Burada aranan otomobilin kaput kısmına 2 paket halinde gizlenmiş 1 kilo 300 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri polis ekiplerince muhafaza altına alınırken otomobilde bulunan Z.Z. ve M.C., isimli iki şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan her iki şahıs sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

