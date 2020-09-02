HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil kaputunda uyuşturucu ele geçirildi

Otomobil kaputunda uyuşturucu ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 16:18 | Son Güncelleme

Adıyaman’da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu otomobilin kaput kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları uygulama noktasına gelen bir otomobilin içerisindeki şahıslardan şüphelendi.

Adıyaman’da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu otomobilin kaput kısmında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe girişinde yaptıkları uygulama noktasına gelen bir otomobilin içerisindeki şahıslardan şüphelendi. Yapılan aramada otomobildeki T.A. isimli şahsın üzerinde 1 gram metamfetamin, C.K.’nın üzerinde ise 1,37 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine polis ekiplerinin narkotik köpeği ile araçta yaptığı aramada kaput kısmı altına gizlenmiş 24,63 gram metamfetamin maddesi bulundu. Uyuşturucu maddeye el konulurken, şahıslar gözaltına alındı.
Polis ekiplerince yapılan aynı uygulamada durdurulan 34 plakalı otomobilde de 95 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan H.İ.E. isimli şahıs üzerinde ise bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. H.İ.E. gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldıEser Yenenler: 15 gitti, 15 kaldı
'En geç 1 yıl içerisinde inşa etmiş olacağız''En geç 1 yıl içerisinde inşa etmiş olacağız'
İşte üniversite kayıt tarihi ve üniversite kaydı için gerekenlerİşte üniversite kayıt tarihi ve üniversite kaydı için gerekenler
1/
En Çok Okunan Haberler
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Eğer gerçekleşmezse...
Prof. Dr. Ceyhan uyardı: Eğer gerçekleşmezse...
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
'Sigortalı maaşlı öğretmen tuttum'
Parmak ısırtan 54 yaş pozu
Parmak ısırtan 54 yaş pozu
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
İğrenç olay! Şantaj yapıp cinsel saldırıda bulundu
O ilimizde flaş koronavirüs kararı! Tamamı yasaklandı
O ilimizde flaş koronavirüs kararı! Tamamı yasaklandı
İlginizi Çekebilir
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Charlie Hebdo' tepkisi
Dışişleri'nden 'Charlie Hebdo' tepkisi
Vali'yi isyan ettiren olay! 'Karantinada olması gereken işçi, başka fabrikada kaçak çalışıyor'
Vali böyle isyan etti! 'Bu olacak iş mi?'
Yargıtay, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşi Kutbettin Gülen'in cezasını onadı
FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi hakkında flaş karar
Devlet Bahçeli'den kritik 'idam cezası' çıkışı
Devlet Bahçeli'den kritik 'idam cezası' çıkışı
Barış Yarkadaş'tan çarpıcı Muharrem İnce iddiası: 'İhraç' istemiyle dilekçe verildi
Barış Yarkadaş'tan çarpıcı Muharrem İnce iddiası
Bakan Kurum açıkladı: En geç 1 yıl içerisinde yeni Dereli'yi inşa etmiş olacağız
'En geç 1 yıl içerisinde inşa etmiş olacağız'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.