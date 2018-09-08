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Otomobil, karşı şeride geçip takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2018 20:34 | Son Güncelleme

KARAMAN'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karaman-Ereğli karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Şaban Kaya (55) yönetimindeki 34 GM 8831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip takla attı. Ters dönen otomobildeki İbrahim (40) ve Ömer Kaya (45) yaşamını yitirdi, sürücü Şaban Kaya ile Ahmet Kaya (81) ve Bahriye Önal (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sıkışan cenazeler ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp morga gönderildi.

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