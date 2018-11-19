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Otomobil karşı şeride geçti 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 09:48 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeride geçerek bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Hasan YİĞEN KULA (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Kula ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin karşı şeride geçerek bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne seyir halinde olan Oktay Sezen (49) idaresindeki 45 K 9188 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaçları yerinden sökerek karşı şeritte bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sezen ile birlikte yolcu konumundaki Yunus Güler (32) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Sezen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sezen'in cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan Güler ise, aynı hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle aksayan karayolu trafik aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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