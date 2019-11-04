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Otomobil karşı şeritte iki araca çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 18:54 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek iki araca çarptı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Afyonkarahisar istikametine seyir halinde bulunan 20 AUB 98 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı ardından karşı şeride geçerek karşısından gelen Şakir A. idaresindeki 20 R 7410 plakalı otomobile ve Hüseyin Ç. hakimiyetindeki 20 BJ 081 plakalı kamyonete çarparak durabildi. Kazada ismi henüz belirlenemeyen 20 AUB 98 plakalı otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, kamyonetin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazada araçlarda maddi hasar meydana geldiği tespit edildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

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