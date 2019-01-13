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Otomobil, kazaya yardıma gidenlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

 KONYA'da kaza yapan kamyonettekilerin yardımına giden 4 kişiye, alkollü sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

Otomobil, kazaya yardıma gidenlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da kaza yapan kamyonettekilerin yardımına giden 4 kişiye, alkollü sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, kamyonet sürücüsüyle birlikte 3 kişi yaralandı.
Kaza, 01.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Özgür Özdemir yönetimindeki 42 BVE 22 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp takla attı. Kazayı gören Adem Ersoy, Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve Ali Osman Sarı yardıma koştu. Özgür Özdemir'e yardım eden 4 kişiye Salih Gül yönetimindeki 42 DLN 35 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Adem Ersoy, Muhammed Ersoy, Muhammet Yaprakçı ve Ali Osman Sarı ile kamyonet sürücüsü Özgür Özdemir, çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muhammed Ersoy ve Ali Osman Sarı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Salih Gül'ün yapılan kontrollerinde 0.91 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Otomobil, kazaya yardıma gidenlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralıOtomobil, kazaya yardıma gidenlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralıOtomobil, kazaya yardıma gidenlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralıOtomobil, kazaya yardıma gidenlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

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