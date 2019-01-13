Otomobil, kazaya yardıma gidenlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı (2)

KUZENLER, KAZAYI GÖRÜNCE ARAÇLARINDAN İNİP YARDIMA KOŞMUŞ

Konya'da kaza yapan kamyonettekilerin yardımına giderken alkollü sürücü Salih Gül'ün otomobiliyle çarptığı Muhammed Ersoy ve teyzesinin oğlu Ali Osman Sarı'nın cenazeleri otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Muhammed Ersoy'un cenazesi memleketi Altınekin ilçesinde kuzeni Ali Osman Sarı'nın cenazesi de kent merkezinde Üçler Mezarlığı'na defnedildi.

Diğer yardıma koşun yaralılar Adem Ersoy ve Muhammet Yaprakçı ile kamyonet sürücüsü Özgür Özdemir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Muhammed Ersoy'un ağabeyi Adem Ersoy ve kuzeni Ali Osman Sarı'nın otomobille yoldan geçerken kazayı görüp, araçlarını durdurup, inip koşarak takla atan kamyonetin sürücüsüne yardım etmek istedikleri öğrenildi. Muhammet Yaprakçı'nı da yine yoldan geçerken kazayı görünce, aracını durdurup yardım etmek istediği belirtildi. Gözaltına alınan ve 0.91 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Salih Gül'ün, aracının hızının 170 kilometre olduğu ileri sürüldü.

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