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Otomobil, kebapçıya daldı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 23:00 | Son Güncelleme

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin, yol kenarındaki kebapçıya dalması sonucu Türkan Gürbüz (40) ve Sezer Keher (24) yaralandı.

Otomobil, kebapçıya daldı: 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA) - ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin, yol kenarındaki kebapçıya dalması sonucu Türkan Gürbüz (40) ve Sezer Keher (24) yaralandı. Kazanın ardın kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, aracını bırakıp kaçtı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 80 DG 048 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, yol kenarındaki kebapçıya daldı. Otomobil, kebapçıdaki mesaisini bitip, yakını Sezer Keher ile ayrılmaya hazırlanan Türkan Gürbüz'ün üzerinde bulunduğu 01 FEN 38 plakalı motosiklete ve boş masalara çarparak durabildi. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracını bırakıp, ara sokaklara kaçarak uzaklaştı. Kazada yaralanan Gürbüz ve Keher, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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Otomobil, kebapçıya daldı: 2 yaralıOtomobil, kebapçıya daldı: 2 yaralı

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