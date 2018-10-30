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Otomobil, kebapçıya daldı: 2 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI Kazanın ardından polislere teslim olan ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI Kazanın ardından polislere teslim olan ismi açıklanmayan otomobil sürücüsünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Öte yandan kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Güvenlik kamerasında, daha önce iş yerinin önünde olduğu belirtilen motosikletin, yolda oduğu ve otomobilin masada yemek yiyen müşterilere son anda çarpmadan durduğu görüldü. Otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen yararıların hastanedeki tedavisi devam ederken, gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü ise Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

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