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Otomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 10:22 | Son Güncelleme

 BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, kıraathaneye çarptı.

Otomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, kıraathaneye çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mensur Uğur (84) ile kıraathane çalışanı Ersin Suvat (24) yaralandı.
Kaza, Yenice Mahallesi, Kasımefendi Caddesi'nde meydana geldi. Mensur Uğur yönetimindeki 16 R 9483 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra taklalar atarak kıraathaneye çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Mensur Uğur ile kıraathanede çaycılık yapan Ersin Suvat (24) yaralandı.
Direksiyon başında fenalaştığını öne süren Mensur Uğur ile Ersin Suvat, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Uğur, buradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
GEÇEN YIL DA DUVARA ÇARPMIŞ
Mensur Uğur'un geçen yıl 9 Eylül'de de Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nde otomobiliyle duvara çarparak yaralandığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralıOtomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralıOtomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralıOtomobil kıraathaneye çarptı: 2 yaralı

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