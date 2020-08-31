HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iş makinası ve cenaze aracının arasından geçmeye çalışırken sıkıştı

Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iş makinası ve cenaze aracının arasından geçmeye çalışırken sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 13:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iş makinası ve cenaze aracının arasından geçmeye çalışırken sıkıştı.Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde meydana gelen kaza, akıllara durgunluk verdi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen iş makinası ve cenaze aracının arasından geçmeye çalışırken sıkıştı.
Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesinde meydana gelen kaza, akıllara durgunluk verdi. İddiaya göre, 59 UR 774 plakalı otomobil sürücüsü Gökhan Ç., cadde üzerinde seyrederken kırmızı ışıkta bekleyen iş makinası ve cenaze aracını gördü. İki taşıtın arasındaki boşluktan yoluna devam etmek isteyen sürücünün, evdeki hesabı çarşıya uymadı. Araç genişliğini hesaplayamayan Gökhan Ç., otomobiliyle girdiği cenaze aracı ve iş makinasının arasındaki boşluğa sıkıştı.

Araç içerisinde mahsur kaldı
Kazanın ardından araçtan çıkmak isteyen çaresiz sürücü, panikleyerek bir müddet araç içerisinde mahsur kaldı. Otomobilin arka kapısından çıkan Gökhan Ç.’ye, civardaki esnaflar yardım etti. Kazada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, sıkışan otomobil ve cenaze aracında maddi hasar meydana geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Skandal görüntü! Sosyal medya ayağa kalktıSkandal görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı
Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi?Bir ilde daha düğünlere kısıtlama! Düğünlere yasak getirildi mi?
1/
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
Bilim dünyasından 'yeni ve daha ölümcül hastalık' uyarısı
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu 15 dakika arayla intihar etti
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
İlginizi Çekebilir
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
'Gül ve Düşün' ile 'Yolsuz Dere' kitapları için 'muzır neşriyat' ilanı
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Cezaevinden kaçtı, eşini sokak ortasında öldürdü
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmişti... Minik Sercan tedavi için İzmir’e geldi
Erdoğan devreye girmişti... Minik Sercan'ın tedavisi başladı
Yer: Tunceli! Şamualar (dağ keçileri) sürü halinde görüntülendi
Şamualar böyle görüntülendi
RTÜK'ten Akit TV hakkında inceleme kararı
RTÜK'ten Akit TV hakkında flaş karar
Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
7 ölmüş, 127 kişi yaralanmıştı! Raporda dikkat çeken detaylar
Skandal görüntü! Küçük çocuğa alkol içirip, sosyal medyadan paylaştı
Skandal görüntü! Sosyal medya ayağa kalktı
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
Bakan Akar'dan koronavirüs açıklaması: Askere almıyoruz, erteliyoruz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.