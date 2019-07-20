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Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 23:30 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi Yeşilkent Kavşağı’nda Erkan G.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İsmet İnönü Caddesi Yeşilkent Kavşağı’nda Erkan G. idaresindeki 26 RT 635 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mirsad P.(25) idaresindeki 11 DE 024 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği belirtilirken kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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