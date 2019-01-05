Otomobil köprü bariyerlerine çarptı, sürücü yaralandı

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, kontrolünden çıkan otomobil köprü bariyerlerine çarpan sürücü Ruhi Kınık (63) yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Emet-Hisarcık yolunda meydana geldi. Ruhi Kınık yönetimindeki 43 HL 548 plakalı otomobil kontrolden çıkarak ilçe girişindeki köprünün bariyerlerine çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil parçalara ayrılırken, sürücü Kınık ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kınık, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hisarcık İlçe Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise aracı sıkıştığı bariyerlerden güçlükle çıkardı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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