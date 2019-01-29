HABER

Otomobil köprüde asılı kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 23:59 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, inşaat halindeki köprüde asılı kaldı.Edinilen bilgiye göre kaza, İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yaşandı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, inşaat halindeki köprüde asılı kaldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, K.S.’nin kullandığı 07 LE 239 plakalı otomobil, inşaat halindeki köprüde kontrolden çıktı. Otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikten düşmek üzereyken köprüde asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o esnada bölgeden geçen MHP İslahiye İlçe Başkanı Metin Şentürk, sürücüyü teselli etti.

PARTNERVedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!Vedat Milor'un gençlik fotoğrafını görenler hayrete düştü!
Sobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtıSobadan sıçrayan kıvılcım yangına yol açtı
Silivri’de fabrika yangınıSilivri’de fabrika yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.