Otomobil köprüde asılı kaldı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, inşaat halindeki köprüde asılı kaldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, K.S.’nin kullandığı 07 LE 239 plakalı otomobil, inşaat halindeki köprüde kontrolden çıktı. Otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikten düşmek üzereyken köprüde asılı kaldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o esnada bölgeden geçen MHP İslahiye İlçe Başkanı Metin Şentürk, sürücüyü teselli etti.
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