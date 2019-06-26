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Otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 10:37 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden dereye uçması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinden aldığı ekmekleri Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyü Çarhanek mezrasında satan Cevher Ardıç, Kahta ilçesine dönmek istedi.

Otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden dereye uçması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinden aldığı ekmekleri Sincik ilçesine bağlı Çamdere köyü Çarhanek mezrasında satan Cevher Ardıç, Kahta ilçesine dönmek istedi. Bu esnada Kahta ilçesine gitmek için yol kenarında bekleyen Kadir Bozkurt, Songül Bozkurt ve Ramazan Bozkurt’u da 02 KN 402 plakalı otomobiline alan Cevher Ardıç, mezra yakınlarında otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil köprü üzerinden dere yatağına uçtu. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Cevher Ardıç ile otomobilde bulunan Kadir Bozkurt, Songül Bozkurt ve Ramazan Bozkurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Cevher Ardıç’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı

Otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı

Otomobil köprüden dereye uçtu: 4 yaralı

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