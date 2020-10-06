Otomobil köprüden düştü, sürücüsü sıkışarak can verdi

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin köprüden aşağı düşmesi sonucu 63 yaşındaki sürücü sıkıştığı yerde can verdi.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Hasandede köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abuseyf Mecit (63) yönetimindeki 06 FT 0954 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybederek köprüden aşağı düşmesi sonucu duvara çarptı. 63 yaşındaki sürücü Mecit, sıkıştığı otomobilde feci şekilde can verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Abuseyf Mecit’in sıkışan cansız bedeni otomobilden çıkartıldıktan sonra otopsi yapılması üzerine hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

