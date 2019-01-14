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Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 12:59 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kontrolden çıkarak, köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de kontrolden çıkarak, köprüden uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Merkez Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Fevzioğlu Mahallesi'nde yaşandı. Şakir B. yönetimindeki 42 P 6220 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Şakir B., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ağır yaralı olan Şakir B. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ambulansla Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Otomobil köprüden uçtu: 1 yaralıOtomobil köprüden uçtu: 1 yaralı

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